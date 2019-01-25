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Yazıcı poliste terör estirdi

25 Ocak 2019 Cuma 18:04
Yazıcı poliste terör estirdi

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(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da kendilerine laf attıldığı gerekcesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube’de uygunsuz tavır ve harekette bulunup görevli polisleri darp eden zanlılar Arzu Yazıcı ve kızı Sultan Karasalih tutuklanarak dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa'da 25 Ocak tarihinde tarihinde saat 01.20 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Arzu Yazıcı ve kızı Sultan Karasalih kendilerine laf atıldığı gerekçesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube içerisinde taşkınlık yapıp 2 polis memurunu darp etmelerinin ardından tutuklandılar. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldıkları sırada ise zanlı Arzu Yazıcı’nın mahkemede fenalaşması üzerine Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yazıcı’nın hastaneye gitmesi üzerine her ikizanlıda teminata bağlanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Arzu Yazıcı
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