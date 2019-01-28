Yazıcı ve kızı tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.
Lefkoşa’da kendilerine laf attığı gerekçesi ile şikayet için gittikleri Lefkoşa Adli Şube’de uygunsuz tavır ve harekette bulunup görevli polisleri darp eden zanlılar Arzu Yazıcı ve kızı Sultan Karasalih dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Kamalı Haber
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.