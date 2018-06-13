Yazın geldiğini anladık

Osman Okalp Girneliler için tanıdık bir sima. 9 yıldır her yaz el arabasıyla Girne’de Mustafa Çağtan Caddesi’ndeki yerini alarak Kıbrıslıların vazgeçilmez tatları arasında yer alan gül şuruplu sulu muhallebi satıyor. Osman Okalp herkesin bu lezzeti çok beğendiğini ancak Girne trafiğinin işlerinde engel olduğunu anlattı. “Bu lezzete Girne’de Lefkoşa’daki kadar değer verilmiyor” diyen Osman Okalp, genellikle 35 yaş ve üstü Kıbrıslıların sulu muhallebiye düşkün olduğunu belirtti. “Gençler de gelmiyor değil ama çoğunluğu baba veya dedeleri ile geliyor ve bazıları ilk kez sulu muhallebi yediğini söylüyor” diyen Okalp, sulu muhallebiyi beğenip daha sonra arkadaşları ile uğrayanların da olduğunu ifade ediyor.