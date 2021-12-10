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YDP, 10 ile 15 arasında vekil çıkaracak!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 23 Ocak seçimlerinin ardından kurulacak olan yeni hükümetin güçlü ortaklarından olacaklarını savundu.

10 Aralık 2021 Cuma 11:42
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YDP, 10 ile 15 arasında vekil çıkaracak!
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katıldı.

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun YDP’den ayrılmasının ardından UBP’den aday adayı olmasını eleştiren Arıklı, “Netice ortaya çıktı. Bu tamamen UBP’nin operasyonuydu” dedi.

“Bir Başbakana balon haber yaptırmak yakışır mı?"

YDP’den 50 kişinin istifa ettiğinin doğru olmadığına da dikkat çeken Erhan Arıklı, “Bir kişi istifa etti, 50 dediler. Başbakana dedim isimleri açıkla. Bir Başbakana yakışıyor mu balon haberler yapmak... 11 bin 200 üyeli YDP’den 50 kişi istifa etse ne yazar? 17 bin üyeli UBP’ye 50 kişi yazılsa ne yazar?” diye sordu.

“YDP 10 ile15 arasında vekil çıkaracak"

23 Ocak’taki seçime yönelik yapılan anketlere de işaret eden Arıklı, yüzde 11 oy ile yola çıktıklarını aktardı ve şöyle devam etti:

“Biz Türkiye’den gelen bir ekibe yaptırdığımız ankette yüzde 16 buçuk çıktı. Bizim o oyumuz var. Amacımız mümkün oldukça yukarı çıkarmak. Aday arkadaşlarımız ekip ruhu içerisinde hareket ederse, kendimizi anlatabilirsek, YDP 10 ile 15 arasında vekil çıkaracak. Bu dönemde yapamadığımız hiçbir şeyi önümüzdeki dönemde yapacağız.”

Arıklı, yeni bir hükümete dahil olmaları halinde hükümet programında sıkı bir pazarlık yapacaklarını da belirterek, “Bu sefer geçen seferki hatayı yapmayacağız. Oturup konuşacağız ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde söz vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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