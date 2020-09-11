YDP 2 yeni toplam 5 pozitif vaka

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP'de 2'si yeni olmak üzere toplam 5 pozitif vaka olduğunu açıkladı.

GÜNDEM KIBRIS'a özel açıklamalarda bulunan Arıklı, daha önce tespit edilen 3 vakanın olduğunu ancak son yapılan testler sonrasında 2 yeni vakanın daha tespit edildiğini söyledi.

Arıklı , 2 yeni pozitif vakanın 8 temaslısı olduğunu da sözlerine ekledi.

POZİTİF VAKALARLA NEGATİFLER AYNI ODADA

2 yeni pozitif vakanın, PCR test sonuçları negatif olan eşleri ile birlikte aynı odalarda bulundukları bilgisi elde edildi.