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YDP 2 yeni toplam 5 pozitif vaka

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP'de 2'si yeni olmak üzere toplam 5 pozitif vaka olduğunu açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 11:21
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YDP 2 yeni toplam 5 pozitif vaka

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP'de 2'si yeni olmak üzere toplam 5 pozitif vaka olduğunu açıkladı.

GÜNDEM KIBRIS'a özel açıklamalarda bulunan Arıklı, daha önce tespit edilen 3 vakanın olduğunu ancak son yapılan testler sonrasında 2 yeni vakanın daha tespit edildiğini söyledi.

Arıklı , 2 yeni pozitif vakanın 8 temaslısı olduğunu da sözlerine ekledi.

POZİTİF VAKALARLA NEGATİFLER AYNI ODADA

2 yeni pozitif vakanın, PCR test sonuçları negatif olan eşleri ile birlikte aynı odalarda bulundukları bilgisi elde edildi.

Son Güncelleme: 11.09.2020 11:44
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiKoronavirüsCoronavirüs
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