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YDP ADAYI ERHAN ARIKLI OYUNU KULLANDI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oyunu kullandı.

11 Ekim 2020 Pazar 11:36
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YDP ADAYI ERHAN ARIKLI OYUNU KULLANDI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oyunu kullandı.

Eşi, evlatları ve torunlarıyla oy vermeye gelen Arıklı, saat 10.00’da 9 Eylül İlkokulu’ndaki 185 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından basına konuştu.

Pandemi gölgesinde ilginç bir seçim kampanyası geçirildiğini söyleyen Arıklı, Anayasa gereği olan birtakım hakların kullanılamadığını ve şu an karantinada bulunan 3 bin 500 civarında seçmenin oy atamadığını hatırlattı.

İlginç bir seçim yaşandığını kaydeden Arıklı “İkinci turun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Son derece demokratik, seviyeli bir seçim oldu. Sosyal medya dışında adaylar gayet seviyeli bir tartışma yaşadılar. Ülkenin demokrasisi açısından çok sevindirici ve örnek olması gereken bir durum. Hayırlısı olsun diyoruz. Akşamleyin sonuçları aldıktan sonra bir değerlendirme yapacağız” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 11.10.2020 11:38
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