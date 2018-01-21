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YDP: "Afrika gazetesinden özür bekliyoruz"

21 Ocak 2018 Pazar 22:20
YDP: "Afrika gazetesinden özür bekliyoruz"
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Afrika gazetesinin bugünkü manşetinde Afrin operasyonunun 1974 Kıbrıs barış hareketi ile ilişkilinderilmesini kınadı.

Afrika gazetesinin bugünkü sayısında Türkiyenin sınır güvenliğini korumak için yaptığı Zeytindalı Harekatını bir işgal harekatı olarak lanse etmesi, en hafif tabiri ile Anavatan Türkiyeye hakarettir. İşin en acı ve yürekleri yaralayan yanı, Afrika gazetesinin Kıbrıs harekatını da bir işgal harekatı olarak yorumlamasıdır. Oysa Afrika gazetesinin ihanet ölçüsünde  özgürce yayın yapmasına ortam hazırlayan anayasamizin başlangıç bölümü, 20 Temmuzun nasıl bir harekat olduğunu açıkça belirtmektedir.

Ülkemiz elbette demokratik bir ülkedir ve fikir özgürlüğü önemlidir. Ama Anavatan Türkiye'ye, Türkiye yetkililerine ve Türk Ordusuna hakaret, fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

Afrika gazetesine hatırlatmak isteriz ki; Barış Harekatı olmasaydı, Ada'da bir tek Türk kalmayacak ve bugün Afrika gazetesini yayınlayanlar  Rumca bir isimle bu gazeteyi

yayımlayacaklardı.  
Turkiyeyi işgalcilikle suçlayan Afrika gazetesini şiddetle kınıyor ve gazeteyi bu rezil yayın dolayısı ile yüce Türk milletinden özür dilemeye çağırıyoruz. 
 

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Ertuğrul Gazi 2018-01-21 22:45:04

Afrika denen paçavranın hakaret ve iftirasını "not ettik" birgün kendisine hatırlatacağız

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