YDP, Anayasa değişiklik önerilerini DP’ye sundu

Yeniden Doğuş Partisi’nden bir heyet, Demokrat Partiyi ziyaret etti.

Genel Başkan Erhan Arıklı ziyarette, partisinin ve Demokrat Parti’yle Meclis çatısı altında işbirliğine gittiğini belirterek bunun Mecliste birçok dengeleri değiştireceğini savundu.

Yeni anayasa değişikliği konusunu gündeme aldıklarını kaydeden Arıklı bunu belli bir noktaya getirdiklerini ve imzaya açtıklarını kaydetti.

Arıklı , ‘Pazartesi günü bunu Meclis’e sunacağız.Yeni Anayasa değişikliği bizim için çok önemli, yargıda reform, Meclisin çalışması ve dokunulmazlıklarla ilgili bir takım düzenlemeler var. Bunu dün CTP ve TDP’ye sunduk. Onların da görüşleri doğrultusunda yeniden şekillendireceğiz ve imzaya açacağız’ dedi.

Arıklı, Seçim ve Halk oylaması yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarının ise devam etiğini vurguladı.

DP Parti Başkan vekili Genel Sekreter Özcafer ise, Cumhuriyet Meclisi’nde görev alan muhalefet partilerinin Meclis’te yasalarla ilgili birlikte çalışmalarının en doğal hakları olduğunu ifade ederek, parti olarak uzlaşı taraftarı olduklarını, kaydetti.

Afet Özcafer “Tüm siyasi partilerin özellikle Anayasa konusunda ciddi çalışmaları vardır.Ancak sürekli hükümetlerin bozulmasından dolayı bu önemli yasalardan bir tanesi olan, Anayasanın Meclise gelememesi, tartışılamaması ve halka iyi anlatılarak bunun geçirilememesi Kıbrıs Türk halkı adına büyük bir kayıptır diye düşünüyoruz “ dedi

Zamanın oldukça dar olduğuna dikkati çeken Özcafer, yasanın bir an önce üzerinde hemfikir olunup Meclisten geçirilmesi temennisinde bulundu.

Özcafer, bugüne kadar gerçekleştirdikleri görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini de kaydederek bir sonraki görüşmelerinin Cumhuriyetçi Türk Partisi ile olacağını gerekirse Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi ile de bir araya geleceklerini kaydetti.

DP milletvekili Serdar Denktaş ise bir soru üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili herhangi bir ittifak görüşmesi yapmadığını, kendi çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederek, günü geldiğinde gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından YDP Genel Başkanı Arıklı anayasa değişikliği ile ilgili önerilerini DP’ye sundu.

(BRT)