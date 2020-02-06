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YDP, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, örtülü ödeneğin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacaklarını açıkladı.

06 Şubat 2020 Perşembe 16:33
YDP, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, örtülü ödeneğin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacaklarını açıkladı.

Arıklı, yazılı açıklamasında, nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün akşam düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Akıncı’nın “son derece ayrıştırıcı, ötekileştirici ve seviyeyi düşürücü bir açıklama” yaptığını iddia eden Arıklı, ülkenin daha da kamplaşmasından herkesin zarar göreceğini belirtti.

“Anlaşılan o ki örtülü ödenek tartışmaları Sayın Akıncı’yı haddinden fazla germiş durumdadır” iddiasında bulunan Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödenek harcamalarını hangi gerekçeyle yaptığını açıklamasını istedi.

Arıklı, “Biz Sayın Akıncı ile örtülü ödenek meselesini değil, görev yaptığı süre içerisindeki icraatlarını konuşmak ve tartışmak istiyoruz” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin hukukçularının örtülü ödeneğin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla pazartesi Anayasa Mahkemesine dava dosyalayacağını da bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
YDPAnayasa Mahkemesi
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GATTOŞİRO 2020-02-06 17:07:23

Sen gendi gaynağını açıklasana Kıbrıslı'nın dilinde sigara söndürecek olan hıyar

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