YDP: “Barış Burcu derhal görevinden alınmalıdır”

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk yazılı açıklamasında, Barış Burcu’nın yüksek lisans tezinde 1974 Barış Harekatı’ndan bahsederken “istila” kavramını kullandığını ve “1960 Garanti Anlaşmalarının artık anlamını yitirdiği” yönünde görüşlere yer verdiğini kaydetti.



Öztürk, “Sayın Barış Burcu’ya göre ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır’. Kıbrıslı olmayan hiçbir devletin burada söz söyleme hak ve hukuku olamaz. Sayın Burcu bu tezleri ile tamamen Rumlara hizmet etmektedir” dedi.



Enver Öztürk şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Akıncıya soruyoruz, Barış Burcu’yu sözcü atamadan önce onun bu Yüksek Lisans Tezi'nden ve savunduğu fikirlerden haberdar mı idiniz? Garantiler konusunda Barış Burcu ile aynı düşüncelere sahip misiniz? Değilseniz bu şahsı nasıl oluyor da sözcü olarak atamış bulunuyorsunuz?

Sayın Akıncı bu sorulara tatminkar cevap vermek durumundadır. Aksi taktirde kendisi de Barış Burcu ile aynı fikirleri taşımakla itham edilecektir.”