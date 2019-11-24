YDP: "Berlin'den sonuç çıkmaz"

YDP, Berlin’de gerçekleştirilecek üçlü görüşmeden sonuç çıkmayacağını savundu.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz imzalı bildiride şunlar kaydedildi:

“YDP olarak yarın Berlin'de gerçekleşecek 3'lü zirveden herhangi bir beklenti içinde olmadığımızı, esasen bu toplantının iş ola yapılan bir toplantı olduğunu, Rum tarafının bu toplantıda Türkiye’nin doğal gaz kazı çalışmalarını gündeme getirerek muhtemel bir başarısızlığın faturasını Türkiye'ye çıkarmak isteyeceğini defaatle dile getirmiştik.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Berlin'de Rumların hazırlayacağı bu gündem tuzağına düşmeyeceğini, Rumların bu yönde bir ön şart ileri sürmesi halinde, buna çok sert tepki göstereceğini umut ediyoruz.

Bize göre yarın yapılan bu manasız ve sonuçsuz zirve, önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya bırakılmalı ve birbirini takip eden önce 5+1 li, ardından ucu kapalı ve sonuç odaklı 3' lü zirve ile gerçekleştirilmeli idi.

Seçim öncesi bu zirveden, tartışma ve karşılıklı suçlamaların dışında herhangi bir şey beklemediğimizi bir kez daha belirtiyor, halkımızı ve hükümetimizi iç sorunlara eğilmeye davet ediyoruz.”