YDP Bostancı ve Haspolat’ı ziyaret etti

YDP’den yapılan açıklamaya göre Bostancı’da toplanan halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin “ezilen, itilip kakılan, devlette üvey evlat muamelesi gören kısacası en alttakilerin” partisi olduğunu iddia ederek, “Ezilen, ötekileştirilen insanlar ilk defa iktidar şansını yakaladı. Bizim iktidarımız, 43 yıldır kurulan bu yağma düzenine son verecek iktidardır” dedi.

Bostancı’dan sonra Haspolat’taki toplantıya katılan YDP Başkanı Arıklı, burada toplananlara hitap ederek şunları söyledi; “Parti manifestomuz ortada. Biz bir toplum sözleşmesi imzalayarak halktan 3 yıllık bir süre istedik. Vaatlerimizi gerçekleştiremezsek bırakın hükümeti, milletvekilliğinden dahi istifa edeceğimizi söyledik. Bizim dışımızda başka hiçbir parti buna cesaret edemiyor. Halka vaatlerini yerine getirmezse istifa edebileceklerini söyleyemiyorlar. Belli ki bu arkadaşlar bu halkı kandırmaya devam edecekler” dedi.