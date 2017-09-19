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YDP, Cemevi'nin derhal tamamlanıp, kullanıma açılmasını istedi

YDP, cemevi inşaatının derhal tamamlanarak, kullanıma açılmasını istedi.

19 Eylül 2017 Salı 13:50
YDP, Cemevi'nin derhal tamamlanıp, kullanıma açılmasını istedi

eniden Doğu Partisi (YDP),  cemevi inşaatının derhal tamamlanarak, kullanıma açılmasını istedi.

YDP Genel Sekreter Yardımcısı Okan Erdemsiz yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün rahmete kavuşan Alevi bir vatandaşın cenazesinin kaldırılmasında, cemevi olmadığı için ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Erdemsiz, Alevi vatandaşların kullanımı için uzun süredir bir cemevinin yapılmasının engellenmesi ve ardından bin bir zorlukla temeli atılan cemevinin bitirilmemesinin, ülkede her türlü vatandaşlık görevini yerine getiren Alevilere karşı haksızlık olduğunu kaydetti.

Erdemsiz, Türk ve İslam dünyasında bir Alevi-Bektaşi gerçeği olduğunun herkes tarafından kabul edilmesi ve Alevi-Bektaşilerin inanç, ibadet ve ritüellerine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Okan Erdemsiz, Alevilerin, “Cem” adını verdikleri “Halka Namazı” ibadetini gerçekleştirebilmek için cemevine ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Aleviler de Müslümandır. İbadetlerini camide yapsınlar” savunmasının doğru bir savunma olmadığını kaydetti.

Erdemsiz, “Laik bir ülkede devlet, vatandaşının dini ihtiyaçlarını serbestçe yapabilmesi için onlara her türlü ortamı hazırlamak ve eşit ve adil bir şekilde katkı koymakla mükelleftir” diyerek, bu sebeple Alevi vatandaşlar için derhal bir cemevi yapılması için girişimler yapılmasını istedi.

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