"YDP'DE ÇİLİNGİRLİ MÜDAHALE"

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL

İsmail Eker’in paylaşımı şu şekilde:

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LÜTFEN TAHRİKLERDEN VAZGEÇİN ARTIK BU PARTİ HEPİMİZİN

"Değerli arkadaşlar, genel sekreterimiz ve milletvekilimiz sayın Bertan Zaroğlu ameliyat olmak için Türkiye’ye gitti kendisi burada değilken daha genel sekreterlik seçimi yapılmadan devir teslim yapılmadan genel merkezdeki ofisinin çilingir çağrılarak açılmak istenmesi yanlıştır bu tahriklerden vazgeçin lütfen artık. Dışarıda birlik beraberlik derken içeriden bu şekilde davranışlar tabanımızı üzer.”