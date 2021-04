YDP kurultayında Genel Başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu yarışacak.

Gündem Kıbrıs Ekibi, Yeniden Doğuş Partisi’nin 3. Olağan Kurultayı'ndan tüm gelişmeleri canlı yayınlarıyla an be an aktarıyor...