YDP'de İstifa!

Sosyal Medya

İsmet İlkan'ın sosyal medya üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"Yeniden Doğuş Partisi kurucu üye olarak iki yıl İskele ilçe başkanlığı görevi üstlenerek köy kavehaneleri ve evlerini gezerek partimize üye olmaya çekinen ve üye yapmakta büyük emekler vererek partiye üye kazandıran bunun yanında iki yıl Genel sekreter yardımcılığı görevini ifa etmiştim. 2018 erken genel seçimlerinde İskele ilçesinde birinci sıradan Millet vekili adayı olarak partinin 15.7 oy alarak ülke barajını geçmesini sağlayan beş yıl parti MYK'sına hizmet ve son bir yıl Genel İdare Amiri olarak görev yaptım.