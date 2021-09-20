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YDP'de seçim hazırlıkları başladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partinin seçim hazırlarının bugün başladığını duyurdu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 21:30
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YDP'de seçim hazırlıkları başladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya üzerinden seçim sürecine girdiklerini duyurdu. 

Arıklı, "Seçim startımızı Dörtyoldan verdik. Meydanı dolduran halk meşaleyi sahip çıktığını gösterdi..." dedi. 

Seçim için bütün köy ve mahalleleri gezeceklerine işaret eden Arıklı, birinci hafta takvimini şöyle duyurdu: 

22 Eylül Çarşamba Tepebaşı saat 19.30

24 Eylül Cuma Güzelyurt saat 19.30

25 Eylül  Cumartesi  İskele saat 19.30

27 Eylül Pazartesi Haspolat saat 19.30

Son Güncelleme: 20.09.2021 21:34
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