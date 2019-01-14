Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
banner40

YDP'de yeni görevlendirmeler yapıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:15
YDP'de yeni görevlendirmeler yapıldı

Yeniden Doğuş Partisi’nde son katılımlarla birlikte yeni görevlendirmeler yapıldığı açıklandı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Partiye katılan eski Din İşleri Başkanı ve HİS Partisi Genel Başkanı Ahmet Yönlüer ile Gazimağusa Mahalli Barosunun eski Başkanı Ahmet Demirel, Genel Başkan Yardımcılıklarına getirildi.

banner41
Ahmet Yönlüer halkla ilişkilerden sorumlu olurken, Ahmet Demirel hukuk ve siyasi işlerden sorumlu olacak.

Öte yandan Ekonomist Gökhan Çelik ise Partinin Ekonomi Masası Başkanlığına getirildi. Gökhan Çelik yurt içinde ve yurt dışında çeşitli bakanlıklara ve kurumlara ekonomi danışmanlığı yapıyordu.

Görevlendirmelerle ilgili açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin iktidara giden bir parti olduğunu söyleyerek, iktidar hazırlıklarına şimdiden başlamak gerektiğini belirtti.

Arıklı, “KKTC’nin iç ve dış sorunları her geçen gün artıyor. Mevcut 4’lü koalisyon partileri hazırlıksız oldukları için bu sorunların altında eziliyorlar. Aralarında herhangi bir fikir birliğinin olmaması icraat yapmalarına engel oluyor. Biz aynı duruma düşmemeliyiz. Parti kadrolarımız iktidara hazır olmalı. Bunun için her sorunla ilgili ayrı birimler oluşturuyoruz. Parti Ar-Ge’miz iyi çalışıyor. Bu diğer partilerde olmayan bir organizasyon.  Şimdi bir de Ekonomi ile ilgili ayrı bir birim oluşturduk” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YDPYeniden Doğuş Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması"
"Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması"
KTÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi
KTÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim