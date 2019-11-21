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YDP'den Elcil'e Eleştiri

21 Kasım 2019 Perşembe 14:44
YDP'den Elcil'e Eleştiri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’i eleştirdi.
Dalgıç, bu coğrafyada her gruba ve dine mensup insanın bir arada yaşadığını, yaşamaya da devam edeceğini kaydetti.
Bazı açıklamaların toplumun birlik ve beraberlik duygusunu zedelemeyi amaçladığını söyleyen ve buna örnek olarak da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’in açıklamalarını gösteren Dalgıç, Elcil’i eleştirdi.
Şener Elcil’in Türkiye ile ilgili açıklamalarının yenilir yutulur cinsten olmadığını kaydeden Dalgıç, KTÖS Genel Sekreteri’ni toplumu ayrıştırmaya çalışmakla ve Rumların sözcülüğünü yapmakla suçladı. 
Yazılı açıklamasında Elcil’in her türlü siyasi olayın başında geldiğini savunan YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç, “Eğitim, Elcil için amaçtan çok araç niteliğinde” iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
YDP
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İlayda - Ankara 2019-11-21 15:18:34

Elçilin söyledikleri kimsenin hoşuna gitmese de gayet doğru..Azı var fazlası yok..Uluslararası hukuk gün gelir de devreye girdiğinde Elçil yada doğruları söyleyenler herhalde rum sözcüsü yada rum ajanı yada rum köpeği olmayacaktır..Türkiyede oy avcılığı için suriyeliler vatandaş yapılırken,demografik yapıyı bozuyorlar diye ciyak ciyak bağırılırken eeee noldu şimdi? Neden tepki konuluyor Elçilin söylediklerine..Doğrular çoğu zaman acıtır!!!

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