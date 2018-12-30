YDP Dome Otel’in kiralanması konusunda açıklama yaptı

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk yazılı açıklamasında, Başbakan Tufan Erhürman’ın BRT’de yaptığı açıklamada, “Dome Otel’in şartlı olarak mevcut hali ile işletilmesi ve sözleşmenin yenilenmesi” yönünde görüş verdiğini kaydetti ve Başbakan’ın Sayıştay’ın da bu konuda verdiği görüşün yanlış olduğunu savunduğunu öne sürdü.

Öztürk, Sayıştay Başkanı raporunda; “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi 28.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın ‘Kapsam’ yan başlıklı 4(c) maddesi ile yasa kapsamına alınmış olup otelin 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası kurallarına uygun olarak kiralanması gerekmektedir” dediğini ve denetlemekle mükellef olduğu Vakıflar İdaresi’nin sorusuna cevap verdiğini kaydetti.

Başbakan’ın ise; “Vakıflar’da 2017-2018 döneminde 23 adet ihalesiz (ilk kez kira sözleşmesi) kiralama yapıldığını, sözleşme süresi bitmeden bazı sözleşmelerin de uzatıldığını, tüm bunların var olduğunu, ancak Sayıştay’ın sadece bir tek sözleşmeyi değerlendirerek, Vakıflar İdaresi’nde son bir yılda yapılanlara bakılmadan böyle bir görüş verdiğini ve tek bir sözleşme için ihale yapılması görüşünü verdiğini” söylediğini ifade eden Öztürk, bu açıklamanın tercümesini şöyle yapabileceğini kaydetti:

“‘Zaten hep usulsüz yapılıyor, varsın bu da öyle yapılsın’ manasına gelmektedir. Bir hukukçu olan Başbakan’ın da bildiği üzere, kötü örnek emsal olmaz. Sayıştay’ın vermiş olduğu cevap, Sayın Başbakan’ın hoşuna gitmeyebilir, ancak kamu adına inceleme ve denetleme yapan Sayıştay’ı itibarsızlaştırmak doğru değildir. Sayıştay 20/2016 sayılı yasanın Vakıflar İdaresi’ni de kapsadığını ve Dome Otel’in kiralanması için ihaleye çıkılması gerektiğini vurgulamıştır. Kamuoyu da Sayın Başbakan’dan bunun gereğini yapmasını beklemektedir.”

Öztürk, Başbakan’ın açıklamasında; “Biz yüzde 40, yüzde 40 kar paylaşımı, yüzde 20 ise yatırıma ayrılması kararı aldık” dediğini, yani “Dome Otel’i yandaş sendikanın işletmesine devam edeceğiz” demek istediğini iddia ederek, şöyle devam etti:

“Kamu malı olan Dome Otel’i, işletmek ve inkişaf etmek isteyen başka sendika (Kamu-İş) ve girişimciler de olmasına ve şeffaf bir ihale yapılması gerekmesine rağmen, belli ki Sayın Başbakan belirli çevrelerin yarattığı algı operasyonuna boyun eğmiş ve hukukun dışına çıkarak bir ara formül geliştirmiştir.

Bu formülü gündemimize alıp tartışmadan önce Sayın Başbakan şu sorulara da cevap vermelidir:

2017 yılında sendikaya aktarıldığı belirlenen 400.000 Euro ne olacaktır? Haksız yere alınan bu para geri alınacak mıdır? Sadece 2017 yılında 400.000 Euro sendikaya aktarıldığına göre, bundan önceki 9 yılın hesabı ne olacaktır? Sendikaya üye olup Dayanışma Turizm Şirketi’nin de hissedarı olan 49 kişiden sadece 30 kişi Dome Otel’de çalışmaktadır. Bu yıl emekli olacaklara birlikte bu sayı daha da azalacak, önümüzdeki 5 yıl içinde belki de şirket hissedarı kimse Otelde çalışıyor olmayacaktır. Bu durumda şirket nasıl faaliyet gösterecektir?

Sayın Başbakan’ın bu sorulara da cevap vermesini beklediğimizi kamuoyuna duyururuz.”