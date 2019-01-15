YDP: Dr. Küçük, büyük bir dava adamı ve siyasi lider

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihini simgeleyen büyük lideri Dr. Fazıl Küçük’ün milli mücadele döneminden itibaren, yaşanan zorluklarda, Kıbrıs Türk halkı için nefes aldığı sürece hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyük bir dava adamı ve siyasi lider olduğunu vurguladı.





YDP, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümüyle nedeniyle yayınladığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, baskılarla dolu geçen yıllarında varoluş mücadelesinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini her zaman topluma gösterdiğini belirtti.Açıklamada, Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin haklarını ve hukuklarını en iyi şekilde koruyan, Kıbrıs Türk halkına düşüncelerini, hedeflerini ve vazgeçilmez varoluş mücadelelerine sahip çıkan büyük bir lider olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının haklı davası için ömrünü adamış büyük devlet insanı ve Kıbrıs Türk halkının ölümsüz lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 35. yıl dönümü nedeniyle minnet ve rahmetle anıyoruz ” ifade edildi.