Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
banner40

YDP: Dr. Küçük, büyük bir dava adamı ve siyasi lider

 Yeniden Doğuş Partisi: Dr. Küçük, büyük bir dava adamı ve siyasi lider

15 Ocak 2019 Salı 11:55
YDP: Dr. Küçük, büyük bir dava adamı ve siyasi lider

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihini simgeleyen büyük lideri Dr. Fazıl Küçük’ün milli mücadele döneminden itibaren, yaşanan zorluklarda,  Kıbrıs Türk halkı için nefes aldığı sürece hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyük bir dava adamı ve siyasi lider olduğunu vurguladı.

banner41
YDP, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıl dönümüyle nedeniyle yayınladığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, baskılarla dolu geçen yıllarında varoluş mücadelesinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini her zaman topluma gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin haklarını ve hukuklarını en iyi şekilde koruyan, Kıbrıs Türk halkına düşüncelerini, hedeflerini ve vazgeçilmez varoluş mücadelelerine sahip çıkan büyük bir lider olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının haklı davası için ömrünü adamış büyük devlet insanı ve Kıbrıs Türk halkının ölümsüz lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 35. yıl dönümü nedeniyle minnet ve rahmetle anıyoruz ” ifade edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiDr. Fazıl Küçük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağış Akıncılar'a
En çok yağış Akıncılar'a
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından '' İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu'' Düzenleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından '' İş Sağlığı Ve Güvenliği Sempozyumu'' Düzenleniyor
Halil Karapaşaoğlu tutuklandı
Halil Karapaşaoğlu tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim