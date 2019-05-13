YDP erken seçim hükümetine destek verecek

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) yetkili kurulları toplandı.

Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu saat 17.00’de toplandı, Toplantının ardından Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, koalisyonun istifasını vermesinin ardından Yeni Hükümet arayışlarının başladığını anımsattı.

Bu çerçevede yaptıkları toplantıda konuyu değerlendirdiklerini ifade eden Büyükyılmaz, “Olası bir seçim Hükümetine biz içerde ve dışarda destek vermeye hazırız. Bu yönde karar aldık ve bunu Parti Meclisimizde de tartışacağız” dedi.

Turan Büyükyılmaz ülkeninn geleceği açısından çok daha sıkı bir şekilde çalışmakta olduklarını belirterek “ülkenin ancak bir erken seçimde ayağa kalkabileceğini düşünüyoruz. Sıkıntılı bir dönem geçiren UBP ile yıpranmış bir HP’nin yapacağı koalisyonun ülkeye yararı olmayacağını düşünüyoruz. Azınlık Hükümeti olsa dahi erken seçim olacaksa biz bu azınlık hükümetinin de yanında olacağız. İçerde veya dışarda olsak dahi seçim hükümetlerine evet diyeceğiz, diğer hükümetlere ise güven oylamasında hayır diyeceğiz” diye konuştu. (BRT)