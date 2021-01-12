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“YDP erken seçime en hazır partidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ‘erken seçime hazır olduklarını’ söyledi.

12 Ocak 2021 Salı 09:50
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“YDP erken seçime en hazır partidir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ‘erken seçime hazır olduklarını’ söyledi.

Erhan Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

“VİRA BİSMİLLAH...

Yeniden Doğuş Partisi olarak, 7 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu Meclisten düzgün bir icraat hükümeti çıkmayacağını iddia etmiş, seçim yasasının değiştirilerek erken seçime gidilmesini istemiştik.

Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında da bizim dışımızda kurulabilecek bir hükümete erken seçim kaydı ile dışardan şartsız destek vereceğimizi defaatle söylemiştik...

İçinde bulunduğumuz bu hükümete girerken de, Ekim ayında bir erken seçimi şart koşmuştuk.

Gelinen noktada ortağımız UBP nin içinde bulunduğu durum, beklenmedik şekilde bizi erkenin de erkeni bir seçime götürmektedir.

YDP'nin bugün itibari ile YSK ya kayıtlı üye sayısı 8200 dür. Onay bekleyen üyelerle birlikte bu sayı 9000 i aşacaktır. Partimiz geçtiğimiz ay ilçe kongrelerini büyük katılımlarla tamamlamıştır. Bu hali ile YDP erken seçime en hazır partidir.

İçinde bulunduğumuz Hükümet, önce bütçeyi, sonra seçim yasasını düzenleyerek muhtemelen Nisan ortası erken seçime gidecektir.

Cin artık şişeden çıkmıştır. Bu sonucu hazırlayan bazı siyasi partiler, milletvekilleri ve bizler artık seçmenle yüzleşeceğiz...

Ne diyelim. Vira bismillah...”

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