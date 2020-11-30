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YDP GAZİMAĞUSA İLÇE KONGRESİ YAPILDI

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Gazimağusa İlçe Kongresi dün yapıldı. 

30 Kasım 2020 Pazartesi 14:48
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YDP GAZİMAĞUSA İLÇE KONGRESİ YAPILDI

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Gazimağusa İlçe Kongresi dün yapıldı. 
Partiden yapılan açıklamaya göre, YDP’nin ilçe kongreleri devam ediyor, önceki gün yapılan İskele İlçe Kongresinin ardından dün de Gazimağusa İlçe Kongresi yapıldı. Kongrede, Genel Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Bertan Zaroğlu konuşma yaptı. 
ARIKLI
Erhan Arıklı konuşmasında, “Bu kongreden çıkacak ekip Gazimağusa’da 4 milletvekili çıkarmak için canla başla çalışacak bir ekip olmalı. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, bu hedefe rahat ulaşırız" dedi.
Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Arıklı, “Artık bu hükümeti kurun. Ya da gelin doğrudan halka gidelim. Halka gitmekten korkmayın. Bize, yönetme ruhsatını verecek olan halktır" ifadelerini kullandı. 
Arıklı, şöyle devam etti:
“Biz sırf hükümet boşluğu giderilsin ve bir an evvel seçime gidelim diye dünya görüşleri bize ters gelen siyasi partilerin de içinde olacağı hükümete dışardan destek vereceğimizi söyledik. Aynı şeyi UBP’nin kuracağı azınlık hükümet formülünde de dile getirmiştik. Ama görüyoruz ki bizim dışımızda halkı düşünen yok. Herkes koltuk derdinde"
ZAROĞLU 
Bertan Zaroğlu da konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bekledikleri oyu alamadıklarını söyleyerek, “Bunun sebeplerini herkes biliyor.  Yaklaşan genel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Bunun için İlçe Kongrelerimizi yapıp ardından Olağan Kurultayımızı yapacağız” dedi. 
Zaroğlu, “Bizim dışımızda her siyasi partide karışıklıklar var. Bir tek bizde iç karışıklık yok. Bizi birbirimize bağlayan kardeşlik hukuku ve 1985 YDP ruhudur. Bizi birbirimize düşürmeyi hayal edenler rüya görüyor" ifadelerini kullandı. 

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