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YDP Gençlik Kolları'ndan CTP'ye ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Akdeniz ile ekibini ziyaret etti.

06 Temmuz 2021 Salı 17:09
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YDP Gençlik Kolları'ndan CTP'ye ziyaret

Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Akdeniz ile ekibini ziyaret etti. Erhürman’a yeni doğmuş bebeğinden dolayı çiçek takdim etti.

CTP Genel Başkanına yeni doğmuş çocuğu için hayırlı olsun ziyaretinde bulunan YDP Gençlik kolları CTP gençlik kolları ile de görüş alışverişinde bulundu.

YDP’li gençlerin bu jestinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Gençler olarak bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Benim size en önemli tavsiyem kitap ayırt etmeksizin okumanız. Ülkenin okumuş kendini yetiştirmiş gençlere çok ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak içinde donanım anlamında kendinizi geliştirmeniz ve bol bol okumanız gerekmektedir” dedi.

YDP Gençlik Kolları başkanı Erşah Sabit Yılmaz da “YDP gençliği olarak ülke gençlerinin menfaatine olacak her türlü plan ve projenin içerisinde oluruz. Önemli olan ülke gençlerinin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamaktır. Bunun içinde ideoloji veya parti ayırt etmeksizin herkes ile işbirliğine açığız” mesajı verdi.

CTP Gençlik kolları başkanı Doğukan Akdeniz’de kendilerine yapılan bu ziyaretten çok memnun olduklarını vurgulayarak kendilerinin de her türlü istişareye açık olduklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi Gençlik Kolları
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