YDP Genel Başkan Yardımcısı Zaroglu’ndan Maraş Açıklaması

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroglu, Maraş’ın Türk yönetiminde iskana açılmasına karşı çıkanların iddialarının hukuki dayanaktan yoksun ve içi boş olduğunu savundu.

Hükümetin Maraş kararını sonuna kadar desteklediklerini belirten Zaroğlu, “Envanter çalışmasının bir an evvel bitirilip, ikinci aşamaya geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

Zaroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Maraş konusu dahil bir çok konuda Rum tezini Rumlardan daha iyi savunan bazı kesimler Maraş meselesinde yalan ve yanlış bilgiler vererek, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor” görüşünü dile getirdi.

Bertan Zaroğlu, “Maraş’ın Türk yönetiminde iskana açılmasına karşı çıkanların iddiaları hukuki dayanaktan yoksundur, içi boştur” dedi.

Hükümetin Maraş'ta envanter sayımı kararı üretmesinin, bunun arkasından başka adımlar geleceğinin açıklanmasının bazı kesimleri huzursuz ettiğini söyleyen Zaroğlu, “YDP olarak hükümete bu konuda sonuna kadar destek veriyor, envanter çalışmasının bir an evvel bitirilip 2’nci aşamaya geçilmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.