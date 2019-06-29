Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...

YDP Genel Başkan Yardımcısı Zaroglu’ndan Maraş Açıklaması

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:13
YDP Genel Başkan Yardımcısı Zaroglu’ndan Maraş Açıklaması

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroglu, Maraş’ın Türk yönetiminde iskana açılmasına karşı çıkanların iddialarının hukuki dayanaktan yoksun ve içi boş olduğunu savundu.

Hükümetin Maraş kararını sonuna kadar desteklediklerini belirten Zaroğlu, “Envanter çalışmasının bir an evvel bitirilip, ikinci aşamaya geçilmesini talep ediyoruz” dedi.

Zaroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Maraş konusu dahil bir çok konuda Rum tezini Rumlardan daha iyi savunan bazı kesimler Maraş meselesinde yalan ve yanlış bilgiler vererek, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor” görüşünü dile getirdi.

Bertan Zaroğlu, “Maraş’ın Türk yönetiminde iskana açılmasına karşı çıkanların iddiaları hukuki dayanaktan yoksundur, içi boştur” dedi.

Hükümetin Maraş'ta envanter sayımı kararı üretmesinin, bunun arkasından başka adımlar geleceğinin açıklanmasının bazı kesimleri huzursuz ettiğini söyleyen Zaroğlu, “YDP olarak hükümete bu konuda sonuna kadar destek veriyor, envanter çalışmasının bir an evvel bitirilip 2’nci aşamaya geçilmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YDPBertan ZaroğluMaraşHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu
Akıncı, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu
Motosiklet sürücüsü yere düşen bisikletliye çarptı!
Motosiklet sürücüsü yere düşen bisikletliye çarptı!
Ankara’da Karayolları, Telekomünikasyon, Limanlar, Kıyı Emniyeti Görüşüldü
Ankara’da Karayolları, Telekomünikasyon, Limanlar, Kıyı Emniyeti Görüşüldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim