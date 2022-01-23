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YDP Genel Başkanı Arıklı Oyunu Kullandı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı oyunu 9 Eylül İlkokulu’ndaki 193 numaralı sandıkta kullandı.

23 Ocak 2022 Pazar 12:18
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YDP Genel Başkanı Arıklı Oyunu Kullandı
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Oy vermeye eşiyle gelen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.
Arıklı, bu kış ayında bu seçim sistemiyle seçim yapılmaması gerektiğini önceden de söylediğini hatırlattı. Pandeminin en yoğun olan döneminde seçime gidildığını belirterek bunu eleştiren Arıklı, “6 bine yakın insan şuan elinde bilezik seçimi tv karşısında izliyor” dedi.

Arıklı, katılımın yüzde 60’ın altında olacağına inandığını bu soğuk havada insanların evlerinden kolay kolay çıkmayacağına inandığını söyleyerek, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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