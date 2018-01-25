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YDP, gerginliğin artmaması için Cumhurbaşkanı’nın sorumluluk üstlenmesini istedi

Arıklı, yarınki Sendikal Platform’un eyleminde gerginliğin daha da artabileceğini savunarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sorumluluk üstlenmesini istedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:09
YDP, gerginliğin artmaması için Cumhurbaşkanı’nın sorumluluk üstlenmesini istedi
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, yarınki Sendikal Platform’un eyleminde gerginliğin daha da artabileceğini savunarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sorumluluk üstlenmesini istedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde toplumda yaşanan gergin ortamın herkesi üzdüğünü ve ciddi endişelere sevk ettiğini belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunarak gerekli adımların atılması için önayak olmasını rica ettiklerini hatırlattı.

Arıklı, birçok yetkili, kurum ve kuruluş temsilcilerinin toplumdaki bu endişe verici durumu henüz tam kavrayamadıklarını, demeç ve kınamalarla bu vahim durumun önlenebileceğinin zannedildiğini belirterek, “Yarın Sendikal Platform’un yapacağı eylemde taşkınlık olması, Anavatan’a, Türk Ordusu’na ve 20 Temmuz Barış Harekâtı’na yönelik nahoş sloganlar atılması halinde yaşanan gerginlik daha da artacaktır” dedi.

Arıklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“YA PARTİLERLE TOPLANTI YA CUMHURİYET GÜVENLİK KURULU”

“Cumhurbaşkanımız bu konuda ya Meclis’teki siyasi parti liderleriyle bir toplantı yapmalı ve onların kamuoyuna ortak bir çağrıda bulunmasını sağlamalı veya Anayasamızın 111. maddesinde görev ve yetkileri belirlenen Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmalı ve gelinen ortam ile alakalı ‘devlet kararı’ üretmelidir. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bugünlerde toplantıya çağrılıp karar üretilmeyecekse, başka hangi zaman bu kurula ihtiyaç duyulacaktır.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı’na bir kez daha çağrıda bulunuyor ve sorumluluğunu yerine getirmesini rica ediyoruz.”

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Metin Tekin 2018-01-25 17:21:08

YDP yine iş başında yarın için çığırtkanlığa başladı

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eşeğin 2018-01-25 19:14:00

Eşeğin aklına karpuz kabuğu koyacak aklınca. kendi parti sekreterinin sayfasında ne küfürler var. inanılmaz. biraz da orayla ilgilensin. Reis reis diye mafya ağzıyla konuşan inanılmaz bir kitle var arkalarında. Sn Akıncı gibi seçkin bir insan zaten gerekeni yapacak hem sizin gibi yalandan değil.Çok numara çeviriyorsunuz. Boşuna hiç yutmayız.

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