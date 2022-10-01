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YDP, halkla buluşuyor!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yarın yerleşkenin yapımına destek vermek amasıyla sokağa iniyor.

01 Ekim 2022 Cumartesi 13:06
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YDP, halkla buluşuyor!



YDP'den yapılan açıklama şöyle:

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yarın halkla buluşuyor. YDP'den yapılan açıklamada, "Bazı kesimler son zamanlarda Anavatan Türkiye tarafından yapılıp ülkemize armağan edilecek YERLEŞKE üzerinden Anavatan düşmanlığını körüklemektedir. 

Bu yerleşkenin zamanlaması veya önceliği tartışılabilir. Ama tartışmalar malum kesimler tarafından başka mecralara kaydırılmaktadır.

Yarın saat 10.00'da Boğaz Piknik Alanı'nda buluşup, yerleşkenin yapılmasına ve yerleşkeyi yapan ve yaptıranlara destek verelim..." denildi.

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