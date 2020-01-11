Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

YDP heyeti UBP’yi ziyaret etti

11 Ocak 2020 Cumartesi 14:42
YDP heyeti UBP’yi ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) , Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı adayını ilan etmeden önce diğer siyasi partilerle diyalog kurma kararı aldı.

Parti yetkilileri bu çerçevede ilk olarak Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı öncesinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldıklarını ancak sağdaki bölünmüşlüğü göz önünde bulundurarak bir çatı adayı ortaya çıkarma çağrısı yaptıklarını anımsattı…

Bu çağrılarını somut hale getirmek amacıyla ilk olarak UBP’yi ziyaret etme ihtiyacı hissettiklerini kaydeden Arıklı, gerekmesi durumunda DP ve HP’ye de gideceklerini söyledi…

UBP’nin milletvekili sayısı ve oy oranı ile sağın amiral gemisi konumunda olduğunu kaydeden Arıklı, bu mutabakat projesinin önemli olduğunu ifade etti…

Arıklı, Başbakan Ersin Tatar’ın dün İstanbul’da yaptığı temasları da değerlendireceklerini anlattı…
Başbakan Ersin Tatar da siyasi sürecin gerekliliği olarak bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirterek, görüş alış-verişi için zamanlamanın doğru olduğunu söyledi…

Tatar, “Önümüzde 3 aylık bir süre var. Çeşitli gelişmeler olabilir. Sağda birliktelik bizim de gönlümüzden geçiyor” dedi…

Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor…

Yeniden Doğuş Partisi, Cumhurbaşkanlığı konusunda bir milli mutabakat sağlayabilmek için diğer partilere “Erken Seçim Şartı ile bir çatı aday” belirleme çağrısı yapmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP-UBP görüşmesi tamamlandı
YDP-UBP görüşmesi tamamlandı
Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı
Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı
Özersay: Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız
Özersay: Teşviklerin bir biçimde ödenmesinin yolunu bulmak zorundayız
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim