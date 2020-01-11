YDP heyeti UBP’yi ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) , Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı adayını ilan etmeden önce diğer siyasi partilerle diyalog kurma kararı aldı.

Parti yetkilileri bu çerçevede ilk olarak Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı öncesinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldıklarını ancak sağdaki bölünmüşlüğü göz önünde bulundurarak bir çatı adayı ortaya çıkarma çağrısı yaptıklarını anımsattı…

Bu çağrılarını somut hale getirmek amacıyla ilk olarak UBP’yi ziyaret etme ihtiyacı hissettiklerini kaydeden Arıklı, gerekmesi durumunda DP ve HP’ye de gideceklerini söyledi…

UBP’nin milletvekili sayısı ve oy oranı ile sağın amiral gemisi konumunda olduğunu kaydeden Arıklı, bu mutabakat projesinin önemli olduğunu ifade etti…

Arıklı, Başbakan Ersin Tatar’ın dün İstanbul’da yaptığı temasları da değerlendireceklerini anlattı…

Başbakan Ersin Tatar da siyasi sürecin gerekliliği olarak bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirterek, görüş alış-verişi için zamanlamanın doğru olduğunu söyledi…

Tatar, “Önümüzde 3 aylık bir süre var. Çeşitli gelişmeler olabilir. Sağda birliktelik bizim de gönlümüzden geçiyor” dedi…

Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor…

Yeniden Doğuş Partisi, Cumhurbaşkanlığı konusunda bir milli mutabakat sağlayabilmek için diğer partilere “Erken Seçim Şartı ile bir çatı aday” belirleme çağrısı yapmıştı.