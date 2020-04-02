YDP: “Hükümet aşevi kurmak için neyi bekliyor?”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulunun ülkemizde salgın dolayısı ile özel sektör çalışanlarının durumlarını gösteren son raporunun “dehşet verici rakamlar” içerdiğini belirtti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk açıklamasında, “Rapora göre 32.000 civarında küçük işletme çalışanı geçim sıkıntısı çekiyor. Küçük işletme sahiplerinin%12 sinin yiyecek alacak parası kalmadığının da aktarıldığı raporda bir takım tavsiyeler de var. Bu rakamlara, ülkemizde mahzur kalan ve kayıtlı olmayan işçiler ve öğrenciler eklendiğinde durum çok daha vahim boyuta erişmiş olmaktadır”dedi

Bu insanlara doğrudan yardım imkanı olmayabileceğini kaydeden Öztürk, “Bu sebeple bir an evvel İlçe Merkezlerinde Kızılay, Vakıflar, Belediyeler ve Sivil Savunma Teşkilatının işbirliği ile Aşeveleri kurulmalıdır. Bu bölgelerde açlıkla pençeleşen insanlara günde iki öğün yemek verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Çünkü bizlere birçok bölgeden açlık feryatları gelmektedir” diyen Öztürk, “Bu konuyu günler öncesinden dile getirmemize rağmen Hükümetin bu konuda niçin karar üretmediğini anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.