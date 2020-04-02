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YDP: “Hükümet aşevi kurmak için neyi bekliyor?”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulunun ülkemizde salgın dolayısı ile özel sektör çalışanlarının durumlarını gösteren son raporunun “dehşet verici rakamlar” içerdiğini belirtti.

02 Nisan 2020 Perşembe 15:34
1448 Okunma
YDP: “Hükümet aşevi kurmak için neyi bekliyor?”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulunun ülkemizde salgın dolayısı ile özel sektör çalışanlarının durumlarını gösteren son raporunun “dehşet verici rakamlar” içerdiğini belirtti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk açıklamasında, “Rapora göre 32.000 civarında küçük işletme çalışanı geçim sıkıntısı çekiyor. Küçük işletme sahiplerinin%12 sinin yiyecek alacak parası kalmadığının da aktarıldığı raporda bir takım tavsiyeler de var. Bu rakamlara, ülkemizde mahzur kalan ve kayıtlı olmayan işçiler ve öğrenciler eklendiğinde durum çok daha vahim boyuta erişmiş olmaktadır”dedi 

Bu insanlara doğrudan yardım imkanı olmayabileceğini kaydeden Öztürk, “Bu sebeple bir an evvel İlçe Merkezlerinde Kızılay, Vakıflar, Belediyeler ve Sivil Savunma Teşkilatının işbirliği ile Aşeveleri kurulmalıdır. Bu bölgelerde açlıkla pençeleşen insanlara günde iki öğün yemek verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Çünkü bizlere birçok bölgeden açlık feryatları gelmektedir” diyen Öztürk, “Bu konuyu günler öncesinden dile getirmemize rağmen Hükümetin bu konuda niçin karar üretmediğini anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiKoronavirüs
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Ubp'li 2020-04-02 16:05:20

2007 Örp-Ctp hükümeti döneminde görevinden azledilen Enver gene sahnelerde..

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Cengiz 2020-04-02 16:27:16

Yapma be Enver...Aşevlerini mensubu olduğun partin kursa daha da elki oy kazanırsınız..Hep cevizcinin çuvalından olmaz abi be...

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