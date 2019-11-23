YDP: “İnsanlık tarihinin en anlamlı, en onurlu mesleği”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, öğretmenliğin en onurlu meslek olduğunu belirtti.

Büyükyılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğretmenliğin insanlık tarihinin en anlamlı, en onurlu mesleği olduğunu kaydetti.

Büyükyılmaz, “Ulu Önder Atatürk, ‘öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ derken de, öğretmenin toplum açısından ne denli önemli olduğunun mesajını vermek istemiştir” dedi.

Ülkede eğitim sisteminin gelişmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Büyükyılmaz, “Öğretmenlerimize gerekli saygının gösterilmesi temennisiyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.