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YDP, istişare toplantılarının ilkini İskele ’de yaptı

YDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tabanın nabzını yoklamak için planladığı istişare toplantılarının ilkini İskele ’de gerçekleştirdi. 

17 Kasım 2019 Pazar 15:40
YDP, istişare toplantılarının ilkini İskele ’de yaptı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tabanın nabzını yoklamak için planladığı istişare toplantılarının ilkini İskele ’de gerçekleştirdi. 
YDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük bir imtihan olduğunu, YDP’nin bu seçimlerin kaderini belirleyeceğini söyledi. 
Büyükyılmaz; “Şimdiye kadar bu taban hiç hesaba katılmamıştı. Yazılan senaryolarda bizlere hep figüran rolü verildi. Şimdi ise başrol oyuncularından biri biziz. Senaryo yazılacaksa bunu birlikte yazacağız” dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
“Biz başlangıçta gelin sağda işbirliğini konuşalım ve seçimleri ilk turda bitirelim dedik. Ama bizimle işbirliğini konuşmak yerine sahte bir anket yaptırdılar. Ismarlama sonuç çıkardılar. Masa başında yaptıkları anketin sonuçlarında bize %6, Genel Başkanımıza ise %4 oy verdiler. Biz de madem öyle buyurun er meydanına dedik. YDP Seçimlerden kaçacak Parti değildir. Adayımızı önce ikinci tura oradan da Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız.”
Genel Başkan Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada, ”Devlete inanmayanların bu devletin başında işi ne?” diye sordu. 
Arıklı, YDP’nin iki devletli bir çözüm istediğini, federasyon görüşüldüğü müddetçe KKTC’nin tanınmasının mümkün olmadığını, bırakın tanınmayı başka devletler tarafından ciddiye bile alınmasının mümkün olmadığını savundu. Arıklı sözlerine şöyle devam etti: 
“Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı makamına seçildiğin gün bu devleti yaşatmak için namusun ve şerefin üzerine söz verecek sonar da bu devletin yıkılması anlamına gelen federasyon görüşmelerine devam edeceksin. Öte yandan da dünya bizi niye tanımıyor diye sitem edeceksin. Her an yıkılması mümkün olan bir devleti kim niye ciddiye alsın ve tanısın?”
Arıklı, Kıbrıs meselesinin en önemli gündem maddesinin mülkiyet meselesi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
“Mülkiyet meselesini çözersek Kıbrıs meselesi de kendiliğinden çözülür. Bu konuda yol haritası AİHM tarafından çizildi. Mülkiyet meselesini iade, takas ve tazminatlarla çözeceğiz. Gel gör ki tazminatla çözümün önünü sağ ve sol partiler ve hükümetler tıkıyor. Yıllardan beridir ‘Şerefiye Vergisi’ çıkaralım diyoruz. ‘Hayır’ diyor sağ ve sol partiler. Bu yüzden elinde Rum malı tutan herkes yıllardan beri istim üstünde yaşıyor. Malına malım diyemiyor. Bu işi ancak biz bitiririz. Mülkiyet meselesini çözdükten sonra Rum elbette iki devletli çözümü kabul eder. Rum aklını mı yedi ki bizimle devletini, egemenliğini, zenginliğini paylaşsın?”
Açıklamaya göre, YDP, önümüzdeki hafta ikinci istişare toplantısını Kaplıca’da gerçekleştirecek.

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Son Güncelleme: 17.11.2019 15:46
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberArıklıIskleIstişareYDP
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Gibri 2019-11-17 19:50:44

A.A taşıyacan . Fellah Spor .

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