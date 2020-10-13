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YDP kararını yarın verecek

Yeniden Doğuş Partisi cumhurbaşkanlığı seçimi için tavrını yarın gerçekleştireceği Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklayacak.

13 Ekim 2020 Salı 10:22
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YDP kararını yarın verecek

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın ikinci tura kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yüzde 5,36 oy alarak ikinci tura kalamayan Erhan Arıklı'nın aday olduğu Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) Merkez Yönetim Kurulu seçim sonuçlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapacak.

YDP, yarın gerçekleştireceği MYK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde tarafsız mı kalacağını veya hangi adaya destek vereceğini açıklayacak.

Toplantıda ayrıca genel başkan Erhan Arıklı'nın göreve devam edip etmeyeceği de ele alınacak.

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