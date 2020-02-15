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YDP, KIBRIS TÜRK FIRINCILAR BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:52
YDP, KIBRIS TÜRK FIRINCILAR BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
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Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) bir heyet, Kıbrıs Türk Fırıncılar Birliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.


YDP açıklamasına göre, ziyarette konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, ekmek ve un konusunun çok hassas bir konu olduğunu ve konunun ivedilikle kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Önder, toplum menfaati gözetilerek yapılacak her türlü icraat için destek belirtti.


Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Asiltürk ise, Türkiye'deki ekmeklik unun daha ucuz olduğunu, serbest rekabet koşulları içerisinde bu unun KKTC'ye ithal edilmesine izin verilmesi halinde ekmek fiyatında artışa gerek kalmayacağını belirtti.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Fırıncılar DerneğiYDP
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