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YDP köy gezilerine Akova ile devam etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) köy gezileri çerçevesinde Akova köyünü ziyaret etti

16 Eylül 2018 Pazar 14:13
YDP köy gezilerine Akova ile devam etti

Akova’da konuşan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Akova ziyaretinin YDP için oldukça önemli olduğunu, bu köye ilk defa gelindiğini belirterek; “ YDP’nin girmediği köy çalmadığı kapı kalmayacak” dedi.

YDP’den verilen bilgiye göre, ilçe kongre hazırlıklarına da değinen Büyükyılmaz ilçe kongrelerinden sonra teşkilatlanmada ikinci safhaya geçecrek sandık bazında örgütleneceklerini belirterek,

sandığa sahip çıkamadıkları için Ocak seçimlerinde sudan bahanelerle oylarının yarısının iptal edildiğini iddia etti.

Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk ise, ekonomik kriz ile ilgili YDP’nin görüşlerini aktararak; hükümetin YDP’nin önerilerini dinlemiş olsaydı krizin bu kadar büyümemiş, halkın döviz altında bu kadar ezilmemiş olacağını savundu.

Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu ise, yaşanan kriz karşısında “hükümetin elinin ayağının birbirine karıştığını, acemice almaya çalıştığı tedbirleri de yüzüne gözüne bulaştırdığını” öne sürdü.

Zaroğlu “Ekonomik krizden çıkış için alacağınız tedbirleri toplumsal konsensüs ile alacaksınız. Aldığınız karardan da geri adım atmayacaksınız. Bir zümreye, bir kesime taviz verirseniz artık alacağınız diğer tedbirleri uygulama imkânınız olmaz” dedi.

Zaroğlu, Hükümetin artık yıkılmak için gün saydığını iddia ederek, “Olmuyor. Yapamıyorsunuz. Bu halka daha fazla ızdırap çektirmeyin. Gelin halka gidelim. Erken seçim bu ülkeye yepyeni ufuklar hazırlayacak. Kaos ortamlarında seçime gitmek demokrasinin gereğidir” dedi.

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