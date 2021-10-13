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“YDP kurulacak olan yeni bir hükümetin içerisinde olmayacak”

YDP MYK toplandı. Toplantının ardından Genel Başkan Erhan Arıklı’nın bir açıklama yapacak.

13 Ekim 2021 Çarşamba 19:12
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“YDP kurulacak olan yeni bir hükümetin içerisinde olmayacak”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Erhan Arıklı’nın başkanlığında toplandı.

Arıklı, MYK’nın ardından yapmış olduğu açıklamada, erken seçime en hazır parti olduklarını vurguladı.

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından seçime gidilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatarak, “Hayır denildi. Muhalefet ise hükümet kurmaktan kaçtı, korktu. Ellerini taşın altına koymadılar. YDP bir kez daha elini taşın altına koydu. Ekim ayına kadar erken seçim yapılması kaydıyla bu hükümete girdik... Ekim ayı geldi, ancak hala seçim tarihi gündemdeydi bizde bu şartlarda devam edilmesini uygun görmedik” dedi.

“Başbakan, bugün oldukça olumlu bir adım attı ve hükümetin istifasını verdi” diyen Arıklı, “Top artık muhalefetin kucağında... Özlemle bahsettikleri teknokrat hükümeti buyursun kursunlar. Mecliste nisabı sağlayabiliyorlarsa sağlasınlar. Top tamamen onların kucağında...” ifadelerini kullandı.  

Arıklı, “Bizim bu süreçte Başbakandan istediğimiz 60 günlük süreyi tamamlayıp ve erken seçim tarihi belirlemesi. Bizim için 26 Aralık tarihi en uygun olanıdır. Buna evet diyoruz ve hazırız. Bu konuda da MYK’mız bana yetki verdi” şeklinde konuştu.

YDP lideri Arıklı, kurulacak olan yeni bir hükümetin içerisinde de yer almayacaklarını duyurdu.

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