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YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu edildi.

25 Eylül 2020 Cuma 18:06
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YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu oldu

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 teşhisi konan YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu oldu.

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Dalgıç, haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Dalgıç, kendisi için dua eden herkese teşekkür etti.

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