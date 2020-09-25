Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 teşhisi konan YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu oldu.

YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Dalgıç, haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Dalgıç, kendisi için dua eden herkese teşekkür etti.