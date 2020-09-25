Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 teşhisi konan YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu oldu.
YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Dalgıç, haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Dalgıç, kendisi için dua eden herkese teşekkür etti.
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu edildi.
Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 teşhisi konan YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç taburcu oldu.
YDP Lefkoşa İlçe Başkanı Dalgıç, haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Dalgıç, kendisi için dua eden herkese teşekkür etti.