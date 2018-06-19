YDP, Lefkoşa’da aday tanıtım şöleni gerçekleştirdi

YDP’den yapılan açıklamaya göre, şölende konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, partinin reform yapıldıktan sonra bütün bölgelerde eksiksiz olarak seçimlere katılacağını, emin adımlarla hedefe yürüdüklerini kaydetti.
Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Kaya gibiyiz. Bizden bir toz zerreciği bile koparamazlar" dedi.
Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ünal Bay, partisinin verdiği görevi hakkı ile yerine getirmenin huzuru içinde olduğunu belirterek, "Hazırladığım projeler Lefkoşa’yı mutlu ve huzurlu bir kent yapmanın reçetesidir. İnşallah hayat bulurlar" diye konuştu.
YDP'nin yeni süreçte iktidarın önemli ortaklarından biri olacağını ifade eden Arıklı, "Özgül ağırlığımızın farkındayız. Bu bütün dengeleri değiştirebilecek bir ağırlık. Yapılacak ilk genel seçimlerde hedefimiz ise birinci parti olmaktır" dedi.
YDP’nin , bazı siyasi partilerin, rant çevrelerinin korkulu rüyası olduğunu ileri süren Arıklı, YDP’nin kimsesizlerin partisi olduğunu ifade etti.
Sadece Lefkoşa’da belediye başkan adayı gösterdiklerini belirten Arıklı, yerel yönetimler reformu yapıldıktan sonra tüm belediyelerde aday göstereceklerini yerel yönetimde de iktidar olacaklarını kaydetti
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Bakın ne demiş Kemal Bey ; "Değerli Arkadaşlar Benim YDP Adaylığım Ve Şahsımı Neden Geri Çektikleriyle İlgili Her Hangi Birşey Bulamadıklarından Parti içindeki Şahsiyetsizler Vatandaşa Yalan Yanlış Bilgiler Veriyor Bu Ne bir Partiye Nede Yöneticiliğe Sığar bunlar Bırakın Parti Olmayı Dernek Bile Olamazlar Ama Bunların Hesabını Sandıkta Vericez Ve Lefkoşada Sokağa Çıkacak Yüzleri Kalmayacak" İşte böyle bişey..Varmı bir yanlış söylediklerinde? Elbette ki yok..Daha geniş kapsamlı açıklamaları olacaktır muhakkak...
İşleri güçleri yalan dolan..Zaroğlu denen fellahın bu partide olduğu müddetçe kıbrıs türk toplumu bu patiye iyi gözle bakmayacak..Bundan yok milletvekili muhtar azası bile olmaz!