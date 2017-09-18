YDP, Mahkemelerin daha hızlı çalışması için hükümeti göreve çağırdı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), mahkemelerin daha hızlı çalışması için hükümeti üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ulaş yazılı açıklamasında, davaların uzun sürdüğünü, bazı konularda yasalarda eksiklik bulunduğunu, Yüksek Mahkeme’nin verdiği kararlardan geri dönemediğini, pek çok eski yasa bulunduğunu ve davalarda yasa yerine içtihada dayalı kararlar alındığını, Yüksek Mahkeme’nin yeni içtihat oluşturmada tutuk davrandığını, ciddi bir faiz yasası bulunmadığını ve mevcut yasadan dolayı mağduriyetler yaşandığını kaydetti.

Ulaş, mahkemelerin daha hızlı ve verimli çalışması için hükümetin üzerine düşeni yapması gerektiğini ekledi.