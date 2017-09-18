Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

YDP, Mahkemelerin daha hızlı çalışması için hükümeti göreve çağırdı

YDP, mahkemelerin daha hızlı çalışması için hükümeti üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:10
YDP, Mahkemelerin daha hızlı çalışması için hükümeti göreve çağırdı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), mahkemelerin daha hızlı çalışması için hükümeti üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ulaş yazılı açıklamasında, davaların uzun sürdüğünü, bazı konularda yasalarda eksiklik bulunduğunu, Yüksek Mahkeme’nin verdiği kararlardan geri dönemediğini, pek çok eski yasa bulunduğunu ve davalarda yasa yerine içtihada dayalı kararlar alındığını, Yüksek Mahkeme’nin yeni içtihat oluşturmada tutuk davrandığını, ciddi bir faiz yasası bulunmadığını ve mevcut yasadan dolayı mağduriyetler yaşandığını kaydetti.

Ulaş, mahkemelerin daha hızlı ve verimli çalışması için  hükümetin üzerine düşeni yapması gerektiğini ekledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Öfkesini arabadan çıkardı!
Öfkesini arabadan çıkardı!
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim