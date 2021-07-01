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YDP MYK'SI ZAROĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ...

01 Temmuz 2021 Perşembe 13:33
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YDP MYK'SI ZAROĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ...

YDP BASIN AÇIKLAMASI:

Dün akşam toplanan YDP MYK sı baskın bir seçim ihtimaline karşı gecikmeksizin sahaya inme kararı aldı.

Yapılan değerlendirmede Meclisteki nisap sorunu ve UBP Kurultayının muhtemel sonuçları ele alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda baskın bir seçimin gündeme gelebileceği göz önünde bulundurularak Ada çapında örgütlenmenin tamamlanmasına ve Sandık Görevlilerinin tespit edilmesine karar verildi.

MYK Toplantısında bir müddet önce Meclis kürsüsünden YDP ile ilgisinin kalmadığını açıklayan Bertan Zaroğlunun partiden bir an evvel istifasının istenmesine, aksi taktirde Parti ve Parti yönetimi hakkında yaptığı söylemler dolayısı ile hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına karar verildi.

Son Güncelleme: 01.07.2021 13:35
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