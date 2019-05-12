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YDP MYK ve Parti Meclisi toplanıyor

12 Mayıs 2019 Pazar 14:34
YDP MYK ve Parti Meclisi toplanıyor
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Yeniden Doğuş Partisi, siyasetteki gelişmeleri görüşmek ve partinin ileriki süreçte izleyeceği stratejiyi belirlemek için bugün toplanıyor.

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YDP’den yapılan yazılı açıklamada, Parti MYK’sının bugün saat 17:00 da Genel Merkez’de toplanacağı Parti Meclisi’nin ise saat 19:00 da Erenköy Mücahitler Derneği lokalinde toplanıp iftar yaptıktan sonra toplantı yapacağı kaydedildi.

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin her dönem olduğu gibi bu dönem de yapıcı bir politika izleyeceğini, ülkenin kronikleşen sorunlarını çözmek için ciddi bir icraat hükümetinin işbaşına gelmesinin şart olduğunu söyledi.

Büyükyılmaz, “Ülke vakit kaybetmeden yeni bir Hükümete kavuşmak zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanı da vakit kaybetmeden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a Hükümeti kurma görevini vermelidir. YDP hiçbir Hükümet formülüne peşinen uzak değildir. Bize göre en ideal Hükümet formülü teknokratlardan oluşan bir Milli Mutabakat Hükümetinin kurulmasıdır. Bu olmuyorsa diğer Hükümet formülleri bize göre eşit pozisyondadır ve aynı değerdedir. Durumu yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz.” dedi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
YDP MYKYDPParti MeclisiToplantıHaberGündemKıbrıs
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