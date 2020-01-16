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YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı

16 Ocak 2020 Perşembe 12:38
YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkezi Yönetim Kurulu,  Genel Başkan Erhan Arıklı’nın Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle Parti Meclisi’ne önerme kararı aldı. 
YDP’nin Parti Meclisi 21 Ocak Salı akşamı saat 19.00’da Sanayi Odası Konferans Salonu’nda  toplanarak Cumhurbaşkanı adayını ilan edecek.
Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Parti Meclisi’nin MYK’nın kararını onaylayacağına, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edeceğine inanıyoruz” dedi.
Büyükyılmaz, dün akşam MYK’da alınan kararı şu sözlerle aktardı:
“Cumhurbaşkanlığı seçimi bundan öncekilerden farklı olacak. Bu seçim iki devletliliğe inanlarla, federasyonu tek yol olarak benimseyen iki zihniyet arasında geçecek. Partimiz KKTC’ye inan partiler arasında bir çatı aday oluşturulması için uzun süre çaba göstermiş, fakat bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. Çatı aday formülünün ikinci turda doğal olarak oluşacağı gerçeğinden hareketle, Parti Meclisimizin aylar önce almış olduğu ‘YDP ilk turda kendi adayı ile yarışma kararını’ yürürlüğe koymuş bulunuyoruz.”

Son Güncelleme: 16.01.2020 13:12
Yorumlar
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ALİ 2020-01-16 12:54:27

mabadımın adayı faşist.Seçin da dilimizde sigara söndürsün

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(BIR DOST) 2020-01-16 14:07:02

Hiç güleceğim yoktu

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Kemal 2020-01-16 14:29:28

Bizim siyasiler bu kadar zaman T.Cnin götünü yalaya yalaya bir hal oldular. Bu cumhurbaşkanı olursa taşaklarına kadar yalaycak..

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Can 2020-01-16 14:34:01

Hiç şaşırmadım. Buna oy verecek o kadar devşirme var ki.

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