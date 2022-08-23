YDP’ nin üzerinde durduğu üç ihtimalin arasında “ortak aday” da var

Partilerin aday belirleme süreci sürerken, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden isimler, aday adaylığı başvurularını yaptı.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin ise ortak aday çalışmaları yaptığı iddia edildi.

Ortak aday da ihtimaller dahilinde

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Talip Atalay da, hükümet partileri arasında görüşmelerin olduğunu doğruları.

Seçim tarihine kadar her türlü ihtimalin görüşülebileceğini söyleyen Atalay; koalisyon hükümetlerinde iş birliklerinin de olabileceği mesajını verdi.

Parti tabanının talebinin Yeniden Doğuş Partisi’nin kendi adayını çıkarması yönünde olduğunu belirten Genel Sekreter, hükümet ortaklarıyla görüşmelerin sürdüğünü; ilerleyen zamanda Yeniden Doğuş Partisi’nin nasıl bir yol izleyeceğinin belli olacağını; bu süreçte kesinleşen hiçbir durumun olmadığını dile getirdi.

Partide 3 hakim görüş

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Ercan ise, parti genelinde üç hakim görüş olduğunu belirterek, bu üç görüşe göre durumun şekilleneceğini belirtti.

Tabandaki hakim görüşün 18 bölgede de Yeniden Doğuş Partisi’nin kendi adayını çıkarması olduğunu yineleyen Ercan, UBP ve DP ile de ortak aday konusunun masada olduğunu söyledi.

Kaynak: Gıynık