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YDP olağanüstü kurultaya gidiyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü kurultaya gitme kararı aldığını açıkladı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:12
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YDP olağanüstü kurultaya gidiyor

Arıklı yazılı açıklamasında, yarın toplanacak MYK’da kurultay tarihi olarak 19 Temmuz’u önereceğini belirterek, ilk çağrıda gerekli çoğunluğun toplanamaması halinde tüzük gereği 2 Ağustos’ta kurultayın toplanacağını kaydetti.

Kurultayda genel başkanlığa aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini, yol arkadaşlarıyla istişare ederek kararını vereceğini de ifade eden Erhan Arıklı, normalde olağan kurultayı Mart 2020’de yapmaları gerektiğini ama pandemi dolayısıyla ertelediklerini anlattı.

Erhan Arıklı, tüzüğün 17. maddesi 2. fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı aldığını duyurdu.

“YSK’da 6 bin 950’si kayıtlı, 650’si bekleyen toplam 7 bin 500 üyesi olan en büyük ikinci parti olduklarını” belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Pandemi döneminde, gerekli sağlık ve hijyen koşullarını sağlayarak bu kurultayı yapmak çok zor. Ama Genel Sekreterimiz başta olmak üzere bu organizasyonu yapacak ehliyetli arkadaşlarım var. Onlara güveniyorum. Kurultayın gündemini yarın toplanacak MYK mızın belirlemesini isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş PartisiYDPOlağanüstü Kurultay
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