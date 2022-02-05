Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

"YDP olarak biz bu işbirliğine varız"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, 23 Ocak seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmaya devam ettiklerini belirterek herkesin sandık sonuçlarını iyi okuması gerektiğini söyledi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:09
58 Okunma
"YDP olarak biz bu işbirliğine varız"
banner108

Öztürk, Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısının ardından şu değerlendirmeleri yaptı; “Sandıklar sağda ve solda birlik mesajı veriyor. Ayrı partiler varlıklarını devam ettirebilir. Türkiye’de olduğu gibi ittifakların yolu açılarak sağda ve solda işbirlikleri yapılmak sureti ile istikrarlı Hükümetlerin oluşumu sağlanabilir” dedi.

Öztürk sözlerine şöyle devam etti; “Önümüzde iki seçim var. Bunlardan birisi 5 ay sonra yapılacak olan Yerel Seçimlerdir. Onun arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işbirliğinin meyvesini almıştık. Bu işbirliğinin neticesinde kıl payı ile de olsa Cumhurbaşkanlığına Milli Davaya bağlı birisini getirmiştik. Bu işbirliği devam etmeli. Kısır çekişmeler ve egolarla hareket edersek ve bu işbirliğini baltalarsak, bunun zararlarını hem yerel seçimlerde hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görürüz”.

Öztürk YDP olarak, halkın ve ülkenin çok ciddi sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözümü için Birlikte mücadele etmeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemiz istikrar istiyor. Kronikleşmiş sorunlar dağ gibi önümüzde duruyor. İstikrar, ancak sağda ve solda işbirliği yapılarak sağlanır. YDP olarak biz bu işbirliğine varız. Yeter ki herkes sağduyulu ve samimi olsun”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! Başbakanlık Trafik Işıkları Arızalı
Dikkat! Başbakanlık Trafik Işıkları Arızalı
Ali Pilli'den iyi haber!
Ali Pilli'den iyi haber!
Emine Dolmacı vefat etti
Emine Dolmacı vefat etti









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim