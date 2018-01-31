YDP Parti Meclisi toplandı

YDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre; Parti Meclisi toplantısından önce Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim öncesi “%10’un altında oy alırsak istifa ederim” sözüne binaen istifasını Parti Meclisine sundu.

Arıklı’nın katılmadığı ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu’nun başkanlık ettiği Parti Meclisinde şu kararlar alındı;

“-Partimiz 7 Ocak seçimlerinde büyük bir başarı göstererek %7 oy almış ve 2 Milletvekili ile Mecliste temsil edilme hakkı kazanmıştır. Bu sebeple Genel Başkanımızın istifası Parti Meclisimiz tarafından ret edilmiştir.

-Sayın Genel Başkan tarafından daha önce 25 Şubat tarihinde yapılacağı açıklanan Olağanüstü Kurultayın ve buna bağlı olarak İlçe Kongrelerinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi ve kesin tarihin MYK tarafından belirlenmesi uygun görülmüştür.

-Sayın Enver Öztürk’ün Genel Başkan Yardımcılığına, Kadir Yel’in Merkez İdare Amirliğine, İsmail Eker’in ise Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak atanmasına karar verilmiştir.”

Öte yandan YDP Parti Meclisi, Hükümet kurma çalışmalarını da değerlendirdi.

4 lü koalisyonun kurulacak olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen yazılı açıklamada, 26 Milletvekiline dayalı 3’lü koalisyona girilmemesinin ve muhalefette kalınmasının parti açısından faydalı olacağının altı çizildi.