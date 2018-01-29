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YDP Parti Meclisi yarın toplanacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi, bugün yapacağı toplantısını yarına erteledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:24
YDP Parti Meclisi yarın toplanacak
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DP Parti Meclisi yarın saat 17.00’de Boğaz’daki Parti Okulu’nda toplanacak.

Yazılı açıklama yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, "Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Sayın Özgürgün'e de söylediğimiz gibi 24 bulunursa biz görüşmeye hazırız. 24’ü bulmak için UBP ve DP hafta sonu görüştü. Bu akşam DP Parti Meclisi toplanıp kararını verecek. DP şayet 3’lü koalisyon derse bu sefer UBP bizimle görüşecek. DP 4’lü koalisyon derse UBP’nin bizimle görüşmesine gerek yok. Biz yarın saat 17.00’de PM’yi toplayıp kurultay ile hazırlıklarımızı konuşacağız. 24 bulunmuş ise koalisyonu da konuşuruz elbette" ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 29.01.2018 13:29
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