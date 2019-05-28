YDP: “Pençe operasyonunda ordumuza zaferler diliyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin başlattığı “Pençe Operasyonu” hakkında yazılı açıklama yaparak, “Ordumuzun bu sabah Kuzey Irak’ta başlattığı ‘Pençe Operasyonu’, özelde terör örgütüne ve onun ardındaki güçlere, genelde ise dünyaya çok önemli mesajlar içermektedir” dedi. Arıklı, “YDP olarak bu harekâtın amacına ulaşabilmesi için ordumuza başarılar diliyor, Anavatanımızın ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, yazılı açıklamasında “Bilindiği gibi son zamanlarda Türkiye, Kuzey Irak’tan, Suriye’den, Doğu Akdeniz’den ve Balkanlardan kuşatılmaya çalışılmakta ve buralarda yapılan test çalışmaları ile Türkiye’nin gücü ve iradesi ölçülmek istenmektedir” ifadelerine yer verdi.



Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:“Türkiye gerek Mavi Vatan tatbikatları ile ve gerekse Doğu Akdeniz’e gönderdiği sondaj gemileri ile kendisine hazırlanan sarmalı kabul etmeyeceğin, bu coğrafyadaki haklarından vazgeçmeyeceğini ve bu coğrafyada Türkiye’nin onayı olmayan hiçbir plan ve projenin gerçekleşemeyeceğini göstermiştir.Dış güçler, her zamanki gibi Türkiye’yi içerden vurmak ve gücünü zayıflatmak için terör örgütünü hareketlendirmeye başlamıştır. İşte Pençe Operasyonu terör örgütüne olduğu kadar, terör örgütünü kullanan emperyal güçlere de bir mesajdır.”