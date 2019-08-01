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YDP: Polis teşkilatımız ilgi, şefkat ve disipline muhtaç

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Polis teşkilatının, ilgi, şefkat ve disipline muhtaç olduğunu savundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:47
YDP: Polis teşkilatımız ilgi, şefkat ve disipline muhtaç

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Polis teşkilatının, ilgi, şefkat ve disipline muhtaç olduğunu savundu.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, yazılı açıklamasında, Polisin, görevlerini, insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden, eşitlik ve tarafsızlık içerisinde yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirterek, özetle şunları dile getirdi:

“Polis, görev ve yükümlülüklerini yerine getirirken kesinlikle şiddete başvurmamalıdır. Durumun gerektirdiği ölçüde ve yasaların müsaade ettiği hallerde orantılı güç kullanmanın dışında hareket etmemelidir.

Ercan Havaalanı Karakolu'ndaki şiddet görüntüleri tüm yukarıda sıraladıklarımıza aykırı, ürpertici ve korkutucudur. Bu olay münferit değildir! Maalesef polisin çeşitli kademelerinde buna benzer ve daha vahim olaylar yaşandığı yıllardır söylenmektedir!..

Bazı polislerin görev ve yükümlülüklerini unutup, meseleleri şahsileştirdiği ve intikam duyguları ile hareket ederek kendi kanunlarını uygulamaya çalıştığı herkesçe bilinmektedir. Bu tür polislerin varlığı, masum insanları ürkütüp, korkutmakta ve teşkilatı öcü gibi görmelerine sebep olmaktadır...

Polisin çok zor şartlar altında, gayrı insani koşullarda çalışmak zorunda olduğu da bilinen bir gerçektir...
Belirtilenlerden hareketle; polis teşkilatı yeniden yapılandırılmalı, modern imkanlarla donatılmalı,  çalışma koşulları insani boyuta çekilmeli, öfke kontrolü ve hizmet içi eğitimler verilmeli, özlük hakları, tayin ve terfi konuları adil ve eşit şekilde gerçekleştirilmelidir...”

Her yere güvenlik kameralarının yerleştirildiği bu günlerde, polis binalarının hücreler de dahil her noktası görünecek, ses kaydı da alınacak şekilde kayıt yapacak kameralarla donatılması gerektiğini savunan Öztürk, polis mensuplarının yaptığı icraatların da denetlenebilmesi için kıyafetlerinin uygun bir yerine ses ve görüntü kaydı yapan cihazlar kullanılmasının zorunlu olması gerektiğini ileri sürdü.

 Yeniden Doğuş Partisi olarak yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Öztürk, yaşanan üzücü olayın tekrarının olmamasını diledi ve sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın hızlıca yapılarak neticelendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Yeniden Doğuş Partisi
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